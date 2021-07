Wegen schwerem Diebstahl in drei, beziehungsweise sechs Fällen wurden zwei junge Männer am Landgericht Mosbach verurteilt. Die Taten spielten sich unter anderem im Raum Adelsheim und Osterburken ab.

Mosbach. Am Landgericht Mosbach fand am Donnerstag der Prozess gegen zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren statt. Ihnen wurde zur Last gelegt, gemeinsam mit einem dritten Angeklagten,

