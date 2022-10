Als starke Gemeinschaft präsentiert

Adelsheim. Als starke Gemeinschaft präsentierte sich der Verband Wohneigentum Adelsheim nach zweieinhalb Jahren Coronapause bei seiner Jahreshauptversammlung 2022 im Restaurant „Alessia“. Gemeinschaftsleiter Peter Sitte fasste in seinem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten von 2019 bis 2022 zusammen. Die Mitgliederzahlen sind mit 244 stabil geblieben.

2019 und 2020 fanden Winterschnittkurse statt, die Jutta Egge aus Sennfeld leitete und bei denen es um die Pflege von ganz jungen und älteren Obstbäumen, sowie um Beeren- und Ziersträucher ging. Die Kurse waren gut besucht. Der Ausflug mit der Bahn zur Bundesgartenschau nach Heilbronn blieb den 44 Teilnehmern in guter Erinnerung. In der Coronazeit hat Gartenberater Sven Görlitz Gartenthemen als Online-Vorträge angeboten, die auch gut frequentiert wurden. Auf Ebene des Bezirksverbandes Neckar-Odenwald fand die AWN-Aktion Nährhumus regen Zuspruch.

Den Kassenbericht für die Jahre 2019, 2020 und 2021 verlas Kassenverwalter Bernhard Scheitler. Der Kassenprüfer Heinz Zimmermann bescheinigte ihm anschließend eine einwandfreie Kassenführung.

Annemarie Sitte ging in ihrem Bericht als Frauen- und Kreativgruppenleiterin auch auf Bezirksebene in ihrem Bericht auf viele Aktivitäten 2019 und die in der Coronazeit 2020/21 möglichen ein.

Dies waren etwa ein Besuch der Kirchenkäserei in Sindolsheim, ein Familienausflug zur Experimenta nach Heilbronn, oder ein Kochabend in der Lehrküche des Landwirtschaftsamtes Buchen. Beim Adelsheimer Ferienprogramm gestaltete man zusammen mit dem Landesschulzentrum am EBG einen Nachmittag mit dem Thema „Futterhäuschen für Vögel bauen und Spiel und Spaß“.

Ein wichtiges Standbein der Tätigkeit von Annemarie Sitte ist das „Vergnügliche Vielseitigkeitstraining für Körper und Geist“ das sie in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband des DRK in Buchen durchführt. Diese Kurse fördern die Beweglichkeit, Konzentration, Koordination, Merkspanne, Wahrnehmung, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und Reaktion – alles Eigenschaften, die den möglichst langen Verbleib der Mitglieder in der eigenen Immobilie fördern und auch in jungen Jahren die Gesundheit unterstützen.

Trotz des coronabedingten Ausfalls solcher Veranstaltungen wurden von 2019 bis 2021 insgesamt über 65 Termine durchgeführt.

Mitglieder geehrt

Die Entlastung des Vorstands nahm Bürgermeister Wolfram Bernhard vor. Sie wurde einstimmig erteilt. In den Grußworten dankte Bernhard für die Aktivitäten des Verbands Wohneigentum zum Wohle der Allgemeinheit. Landes- und Bezirksvorstandsmitglied Alfred Kurz bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Bezirksvorstand. Bei den Ehrungen wurden 23 Mitglieder ausgezeichnet.

Für 25 Jahre: Franz Schöberl, Bernd Schäfer, Wilfried Berg, Artur Kunkel, Alwin Steiner, Renate Weinmann-Hertel und Martina Sauter.

Für 40 Jahre: Rolf Szerafy, Willi Palesch, Gertraud Jaschek, Dietmar Ott, Wolfgang Friedlein, Gudrun Szerafy, Peter Sitte und Helmut Bolz.

Für 50 Jahre: Karl Wetter, Rosa Zemke, Gerhard Adam, Inge Biller und Rudolf Götz.

Für 60 Jahre: Kurt Jaschek und Lucia Zankl.

Für 70-jährige Mitgliedschaft wurde Rudolf Schmalz geehrt.

Für seine Tätigkeit seit 2006 als Schriftführer erhielt Rüdiger Berger die silberne Ehrennadel des Verbandes mit Urkunde. Alle anderen Geehrten erhielten von Landesverband eine Urkunde und eine Nadel beziehungsweise Brosche mit der entsprechenden Jahreszahl und von der Gemeinschaft ein Glas Honig.

Bei den nachfolgenden Neuwahlen wurden die folgenden Mitglieder einstimmig gewählt: Vorsitzender Peter Sitte, stellvertretende Vorsitzende Monika Hackenberg, Kassenverwalter Bernhard Scheitler, Schriftführer Rüdiger Berger, Leiterin der Kreativgruppe Annemarie Sitte. Beisitzer/Beisitzerinen wurden: Jana Unmüßig, Karin Speckardt, Günter Osswald, Wolfgang Spohrer, Wolfgang Dietz, Dietmar Ott und Fabian Berger.

Kassenprüfer/Kassenprüferin wurden: Heinz Zimmermann und Marlene Pach.