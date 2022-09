Alle Altersklassen finden beim TV ein Angebot

Sennfeld. Als aktiver und für alle Altersgruppen attraktiver Verein präsentierte sich der Turnverein Sennfeld in seiner Jahreshauptversammlung im Heim der Kleintierzüchter. Der Verein musste Corona-bedingt einen Mitgliederrückgang verzeichnen, präsentierte aber eine solide Haushaltsführung und ist besonders stolz auf die vielfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendarbeit. Heike Bieber-Mahler wurde nach über 20 Jahren im Turnrat verabschiedet und der aktive Vorstand wurde in einstimmiger Neuwahl ein eindeutiger Vertrauensbeweis zuteil.

Derzeit sind knapp 350 Mitglieder in acht Abteilungen aktiv und gehen vielfältigen Interessen nach. Besonders ging die Vorsitzende auf die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Vereinsjubiläum ein: Im April feierte man ein würdiges Festbankett im Kulturzentrum und die langjährige Mitgliedschaft vieler Vereinsmitglieder wurde gewürdigt. In diesem Rahmen entstand ein Jubiläumsvideo, das die Vereinsentwicklung seit der Gründung aufzeigt.

Im Juli folgte der sportliche Höhepunkt mit der erstmaligen Durchführung des Familientags. Laut und fröhlich erlebten über 400 Kinder und ihre Familien einen tollen Nachmittag im Sennfelder Brückengarten. Eigentlich wollte man den Festreigen im Herbst beim traditionellen Sennfelder Herbst fortsetzen. Aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise und der Unwägbarkeiten durch Corona verzichtet der Verein aber auf die Durchführung.

Viele Turnratssitzungen und Treffen der Arbeitsgruppen seien vor allem für die Jubiläumsveranstaltungen notwendig, informierte Schriftführerin Eva Mahler-Volk. Rechenschaft über die Vereinskasse legte Christiane Bier ab und die Kassenprüferinnen Carolin Mahler und Melanie Karsten bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenprüfung.

Hannelore Schweizer bietet in ihrer Seniorengruppe für Frauen ein abwechslungsreiches Sportangebot für ältere Damen an. Eine weitere Frauengruppe leiten Ulla Leix, Andrea Balles und Tanja Mendel. Mit dem Jedermannturnen von Franz Schöberl gibt es eine weitere Sportmöglichkeit in der Festhalle Sennfeld. Immer samstags ist die Wander- und Radfahrgruppe von Gerhard Fleßner unterwegs. Bei mehrtägigen Fahrten besuchte die Gruppe die Eifel und Luxemburg sowie die Gegend um Essen im Rahmen eines Ausflugs ins Ruhrgebiet.

Große Beliebtheit

Kleine und große Teilnehmer treffen sich in den Angeboten für (Groß-)Eltern und Kinder. Bereits im Krabbelalter werden die ersten Bewegungserfahrungen gesammelt und im Purzelturnen für Laufkinder entdecken Kinder bis zweieinhalb Jahre die Sportgeräte. Die Gruppe für Kinder im Kindergarten erfreut sich großer Beliebtheit, berichtete die Übungsleiterin Kathrin Schwab.

Auch der Sport für Kinder wurde, trotz der Coronaeinschränkungen, fortgeführt. In ihrer Zusammenfassung der vergangenen zwei Jahre ging Spartenleiterin Dagmar Hufnagel vor allem auf die besonderen Aktionen ein. Die Erfindung des „Corona Warrior Pfads“ belebte den Lockdown 2020, die Eimerjagd, die Suche nach „Gäwwele, Löffele und Gääs“ aktivierten 2021 große Teile der Adelsheimer.

Die Arbeit der Kinder- und Jugendabteilung wird auch an höhere Stelle gewürdigt und der ganze Verein freute sich sehr über die Verleihung des Sportjugendförderpreises und den Gewinn beim Wettbewerb „Sterne des Sports“. Weiterhin bleibt der TV „Stützpunktverein Integration durch Sport“ und ermöglicht Kindern und Erwachsenen ohne Sprachkenntnisse eine Teilhabe am Sport und in der Gesellschaft. Durch die Ansiedlung vieler ukrainischer Familien und die Schaffung der Gemeinschaftsunterkunft werden auch zukünftig große Anstrengungen notwendig sein. Der Ukrainetag in Zusammenarbeit mit Kathrin Schwab wurde gut angenommen.

Unterstützt wurde Hufnagel in ihrer Arbeit stets durch die Freiwilligen im sozialen Jahr, Thea Chybiak und Noah Owart , sie zeigte sich erfreut darüber, dass mit Alessandro Merkert auch in diesem Jahr wieder ein Freiwilliger im Verein und der Schule am Limes Osterburken aktiv ist. Die regulären Übungsgruppen sind bereits wieder angelaufen.

Neben dieser sportlichen Grundlagenarbeit hat der Turnverein mit Emely Mendel auch eine sehr rührige Jugendleiterin . Sie berichtete von der GPS-Lockdown Rallye und dem Ferienprogramm. Mendel kündigte an, dass die Vereinsjugend sich am Dorffest verstärkt einbringen möchte und den Betrieb der Cocktailbar tageweise übernehmen wird.

Die Neuwahlen erbrachten unter dem wachsamen Auge der Wahlleiterin Meta Götz, einen eindeutigen Vertrauensbeweis für den im Amt bleibenden Vorstand. Die Vorsitzende appellierte jedoch an die jungen Gäste und Mitglieder sich für ein Ehrenamt zur Verfügung zu stellen und den Generationswechsel im Verein einzuleiten. Mit den Worten „es ist eigentlich Zeit für jüngere in den Ämtern“, nahm Baier die Neuwahl zur ersten Vorsitzenden an. Auch Thea Chybiak als zweite Vorsitzende und Christiane Bier als Finanzvorstand wurden einstimmig wiedergewählt. Emely Mendel und der gesamte Jugendvorstand wurden in ihren Ämtern genauso bestätigt wie die Beisitzerin Janina Flindt und die Spartenleitenden. Jule Mendel und Elke Eppler stellten sich als neue Kassenprüferinnen zur Verfügung.

In Vertretung von Bürgermeister Bernhardt überbrachte Meta Götz die Grüße der Stadtverwaltung und des Gemeinderats. Sie würdigte die erbrachten Leistungen und lobte ehrenamtlichen Engagierten für ihren Einsatz für das Gemeinwohl. dgh