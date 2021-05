Ärzteteam vergrößert

Möckmühl. Tatjana Helm praktiziert fortan als Hausärztin im neuen Gesundheitszentrum Möckmühl. Sie vergrößert damit das Ärzteteam im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) und versorgt gemeinsam mit Marion Keilmann Patienten im allgemeinmedizinischen Bereich, während Dr. Bogdan Mehedintu weiterhin die Kinder- und Jugendheilkunde verantwortet.

AdUnit urban-intext1

Zuvor im stationären Bereich tätig

Nach bisher insgesamt fünf Jahren im stationären Bereich bei den SLK-Kliniken – zunächst im ehemaligen Krankenhaus Möckmühl, danach im Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall – wechselte Tatjana Helm in den Bereich der ambulanten Versorgung.

Als Ärztin für Innere Medizin war sie in den vergangenen drei Jahren in der Klinik für Innere Medizin I, Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, tätig und legte in diesem Zeitraum auch ihre Facharztprüfung erfolgreich ab.

„Umfangreiche Erfahrung“

SLK-Geschäftsführer Thomas Weber sagt: „Es freut uns, dass wir mit Tatjana Helm eine Ärztin für unser MVZ in Möckmühl gewinnen konnten, die einerseits den SLK-Verbund kennt und andererseits über umfangreiche medizinische Erfahrung und Kompetenz verfügt, sodass wir den Bereich der Allgemeinmedizin ausbauen können.“

AdUnit urban-intext2