Adventsgeschichte gewinnt

Adelsheim. Selbst zu lesen ist eine wunderbare Beschäftigung; sich von guten Vorlesern in eine Geschichte hineinziehen zu lassen, ist nochmal ein ganz anderes Vergnügen. Das Eckenberg-Gymnasium (EBG) Adelsheim führte in der ersten Dezemberwoche den Schulentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Juroren, in diesem Jahr mit Schulleiter Martin Klaiber und Bürgermeister Wolfram Bernhardt, kürten Felicia Stromberger (Klasse 6b) zur Schulsiegerin.

Den veranstaltenden Deutschlehrern war es wichtig, den Wettbewerb in diesem Jahr herauszuholen aus den Klassenzimmern und alle Sechstklässler zum Schulentscheid einzuladen. In den Klassenentscheiden – die Klasse bildete die Jury – hatten im Vorfeld Melissa Kremer (6a), Felicia Stromberger (6b) und Luisa Heß (6c) am besten gelesen.

Mehr zum Thema Wertheim Samuel Höll als Gewinner Mehr erfahren Realschule Osterburken Elisa Graser gewinnt Mehr erfahren Matthias-Grünewald-Gymnasium Katja Kropp gewinnt Vorlesewettbewerb Mehr erfahren

Für den Schulentscheid hatten sich die Lehrerinnen Carolin Stich und Steffi Lörsch sowie Jan Philipp Wisseler Unterstützung erbeten: Sehr gerne sagten Adelsheims Bürgermeister als Vertreter des städtischen Schulträgers und der Leiter des EBGs ihre Teilnahme zu.

Gemeinsam mit den sechsten Klassen hörte die Jury drei von den Finalistinnen vorbereitete Textstellen. Ihnen blieben etwa zwei Minuten Zeit, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen und die Jury zu überzeugen. Kremer las aus der Reihe „Fünf Geschwister“ eine Episode aus dem „rätselhaften Herrenhaus“. Stromberger las, saisonal passend, eine Adventsgeschichte („Auf Socken durch Flocken rocken“) und Heß nahm die Zuhörer mit zur „Entscheidung auf dem Mount Everest“. Die drei Leserinnen lagen nah beieinander; zu Recht standen sie im Finale. Im zweiten Durchgang legte man unbekannte Textstellen aus dem berühmten Abenteuerroman „Der Brief für den Königs“ (Tonke Dragt) vor. Dieses schon in den 70er Jahren ins Deutsche übersetzte Buch ist sprachlich eine echte Herausforderung. Auch dabei lagen die drei eng beieinander – die Juroren sahen schlussendlich Felicia etwas weiter vorn. Sie wird im kommenden Jahr das EBG im Regionalentscheid vertreten. Bestimmt bieten die Weihnachtsferien Zeit, nach einem weiteren Vorlesetext Ausschau zu halten.