Adelsheimer Stadtuhr tickt wieder

Adelsheim. Die alte Adelsheimer Stadtuhr ist wieder in Funktion, nachdem sie restauriert worden ist.

Das Bauländer Heimatmuseum in Adelsheim hat seinen Besuchern mit der Restaurierung der alten Stadtuhr, eine neue Attraktion zu bieten. Dieses Uhrenwerk, ehemals auf dem Turm der evangelischen Stadtkirche, wurde 1864 von den Gebrüder Lorenz aus Lahr hergestellt und im selben Jahr in Betrieb genommen.

Die Firma Lorenz in Lahr, hat mit Schreiben vom 25. Februar 1862 an das wohllöbliche Bürgermeisteramt Adelsheim folgendes Angebot für die Lieferung einer Uhr vorgelegt: größter Posten ist dabei die Uhr mit Gehwerk, Stundenschlagwerk und Trieben von gehärtetem und poliertem Stahl mit 650 Gulden. Inclusive Transport und Aufstellung kostete die Uhr 900 Gulden.

Im Gemeinderaths Protokollbuch heißt es dazu:

„Geschehen Adelsheim, dem 5ten Merz 1864. Vor versammeltem Gemeinderath und kleinen Bürgerausschuß. Von Bürgermeister Hettinger werden die Angebote und Zeichnungen der verschiedenen Turmuhrbewerber vorgelegt, man beschloß, die Lieferung der Gebrüder Lorenz unter der Bedingung zu überlassen, dass sie ihr erstes Angebot von 900 Gulden bestehen lassen, und sich zur Abschließung des weiteren Vertrags hierher begeben möchten.

Der Bürgermeister, gez. Hettingwer, der älteste Gemeinderath. gez. Krämer.“

So hat in der Folge die Firma Gebrüder Lorenz aus Lahr ihr Angebot gehalten und durfte laut Gemeinderatsbeschluss diese stattliche Turmuhr liefern. Eine große Bereicherung für Adelsheim mit damals circa 1500 Einwohnern. So heißt es in den Aufzeichnungen: „In diesem Jahr wird in der Stadtkirche eine Kirchenuhr eingebaut, die täglich aufgezogen werden muss“.

Lang gehegter Traum

Diese schon lange im Bauländer Heimatmuseum aufgestellte alte Stadtuhr hat vor allem die jugendlichen Besucher begeistert und es war der Traum des Heimatmuseumteams und seinem Leiter Günter Wörner, diese Uhr irgendwann wieder zum Leben zu erwecken.

Bei allen Überlegungen war klar, dass hierzu einige finanzielle Mittel notwendig waren. Eine großzügige Spende eines ehemaligen Adelsheimers, der sich mit seiner Heimatstadt nach wie vor eng verbunden fühlt und bis heute enge freundschaftliche Verbindungen zu seinen ehemaligen Adelsheimer Jugendfreunden unterhält, machte es schließlich möglich, sich mit einer Restaurierung dieser Uhr zu befassen. Denn mit dieser Spende war der Grundstein zur Renovierung dieser Uhr gelegt.

Durch selbst erwirtschaftete Einnahmen des Heimatmuseumsteams und Zuwendungen einiger Adelsheimer Bürger, konnte das Projekt, diese Uhr wieder zum Leben zu erwecken, Fahrt aufnehmen. Große Unterstützung für dieses Vorhaben fand man auch bei Bürgermeister Wolfram Bernhardt. So hatten die Bediensteten des Bauhofes den Transport der Uhr nach Walldürn und zurück übernommen, wobei vier Männer mit viel Muskelkraft das 350 Kilogramm wiegende Uhrwerk bewegen mussten.

Exzellenter Fachmann

Denn mit Bruno Kaiser, einem Fachmann und exzellenten Experten für Großuhren in Walldürn, fand man den richtigen Restaurator, der diese alte Uhr mit seinem Uhrenwerk in einen fast neuwertigen Zustand versetzte. Im Museum „Zeit(t)räume“ in Walldürn, dass von Bruno und Beate Kaiser gemeinsam geleitet wird, „gibt‘s das Allerneueste von früher zu sehen“ so die Interpretation des Museums.

Mit 42 Großuhren, ehemals Turm -und Rathausuhren im Bestzustand, die alle laufen, sowie Spielsachen, mechanische Musikgeräte und Radios, insgesamt über 300 Gegenstände aus vergangenen Zeiten, lassen einen Besuch in diesem Museum zum Erlebnis werden.

Vor 25 Jahren fing alles an, als Bruno und Beate Kaiser im nordhessischen Sickendorf auf einem Flohmarkt ihr erstes antikes Stück, einen Regulator erwarben. Damit wurde der Grundstein zur Entstehung des Museums „Zeit(t)räume“ gelegt, wie auch gleichzeitig die Leidenschaft der Kaisers für Großuhren.

Faszinierendes Meisterwerk

Wenn man das Uhrenwerk der ehemaligen Stadtuhr heute sieht und alle Rädchen in Bewegung sind, kann man sich der Faszination, die dieses Meisterwerk ausströmt, einfach nicht entziehen. Durch drei Gewichte von einmal acht Kilogramm, 14 Kilogramm und 16 Kilogramm wird dieses Uhrenwerk bewegt.

Die Gewichte müssen durch eingebaute Kurbeln hochgezogen werden und halten so die Uhr am Laufen.

Über die Firma Gebrüder Lorenz, die diese Uhr in Lahr hergestellt hat, ist trotz intensivster Bemühungen nichts zu erfahren. Selbst im städtischen Archiv der Stadt Lahr gibt es keine Unterlagen über diese Firma. Bruno Kaiser, der Uhrenexperte aus Walldürn, sieht in dieser Uhr ein Meisterwerk von höchster Güte. Albert Rückert