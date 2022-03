Adelsheimer Naturkindergarten startet erst im August

„Wenn der Naturkindergarten erst einmal offen ist, hat Adelsheim genügend Plätze für die Kinder, die in einen Kindergarten oder eine Krippe gehen wollen.“ Diese Feststellung musste Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Martin-von Adelsheim-Schule direkt einschränken. Denn der Naturkindergarten kann nicht wie vorgesehen am 20. Juni

...