Adelsheim: Zusätzliche Pfahlgründung am Haus der Diakonie notwendig

Adelsheim. Zügig gehen die Arbeiten auf der Baustelle der Johannes-Diakonie in der Oberen Austraße in Adelsheim voran. Dort sollen 24 Wohnplätze für Menschen mit Behinderung entstehen. „Auch dank der günstigen Witterung im vergangenen Winter sind wir mit dem Baufortschritt zufrieden“, erklärt Pressereferent Andreas Lang. Zuletzt wurden die Verschalungen für das Erdgeschoss erstellt. Parallel laufen Bemusterungen für den Innenausbau. „Somit gehen wir weiterhin von einer Fertigstellung des Hauses bis zum Jahresende 2022 und einem Bezug im ersten Quartal 2023 aus“, meint Lang. Für das Projekt habe zum Baustart ein Kostenvolumen von 6,4 Millionen Euro angesetzt. Wie sich die aktuellen Preissteigerungen, etwa bei Baustoffen, und zusätzliche Baumaßnahmen auf diese Planung auswirken, könne man allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Unter anderem war die zusätzlich erforderliche Pfahlgründung zum Abfangen der Straße in größerem Umfang notwendig als ursprünglich geplant, was sich sicher auch in den Kosten niederschlagen werde. Bild: Daniela Käflein

