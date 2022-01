Ein Bürgermeister hat viele Gestaltungsmöglichkeiten, stößt aber auch immer wieder an Grenzen, die sich häufig in Verordnungen und Vorschriften finden. „Trotzdem wird in der Kommune die Gesellschaft Wirklichkeit“, ist der Adelsheimer Bürgermeister Wolfram Bernhardt überzeugt.

