Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pressekonferenz in Adelsheim - Konzept im Rathaus vorgestellt / Projekt nimmt konkrete Formen an / Information für Eltern am 10. März in der Festhalle Sennfeld Adelsheim: Waldkindergarten eröffnet am 20. Juni

Der Waldkindergarten in Adelsheim nimmt konkrete Formen an. Bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag stellten Pfarrer Dr. Markus Roser, Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Kindergartenleiterin Heike Siebert das Konzept vor.