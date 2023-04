Adelsheim und Berchères-sur-Vesgre feiern Jubiläum

Adelsheim. Die Stadt Adelsheim veranstaltete Ende März einen Ehrungsabend, den ersten in der neuen Eckenberghalle. Dies nahm auch das Städtepartnerschaftskomitee zum Anlass, das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Adelsheim und Berchères-sur-Vesgre festlich zu begehen. Bedingt durch Corona sind mittlerweile „10+2“ Jahre daraus geworden.

Am Freitagnachmittag reiste eine Abordnung der französischen Freunde an, die im Trauzimmer des alten Rathauses empfangen wurde. Bürgermeister Wolfram Bernhardt begrüßte Gäste und Gastgeber, Hans-Jürgen Pittner als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees von Adelsheim und Franck Dumont als Vorsitzender der Association de Jumelage de Berchères-sur-Vesgre schlossen sich an.

Beim großen Ehrungsabend stellten Bürgermeister Bernhardt und Hans-Jürgen Pittner in ihren Ansprachen die Anfänge und den Werdegang der Städtepartnerschaft dar.

Es begann bereits 2008, als der gebürtige Adelsheimer Hartmut Bühl mit den Bürgermeistern Klaus Gramlich und Pascal Philippot diese Partnerschaft initiierte. Es erfolgte ein dreijähriges Kennenlernen, bevor am 9. Januar 2011 in Adelsheim und am 9. April 2011 in Berchères-sur-Vesgre die offiziellen Partnerschaftsurkunden unterzeichnet wurden.

Franck Dumont, unterstützt von seiner Ehefrau Martina als Dolmetscherin, übermittelte die Grüße der AJB und von Bürgermeister Philippot. Er überreichte als Gastgeschenk einen Baum, einen Blutahorn.

Es erfolgte der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Adelsheim, und anschließend das feierliche Köpfen einer Champagnerflasche mit einem Säbel. Unter den Klängen der beiden Nationalhymnen, gespielt von der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim, leitete man zum gemütlichen Teil des Abends über.

Am Samstagvormittag trafen sich Gäste und Gastgeber sowie weitere Mitglieder des Komitees am alten Bahnhof in Adelsheim. Dort wurde neben dem Partnerschaftsstein das Gastgeschenk, der Blutahorn, von Bürgermeister Bernhardt, Franck Dumont und Hans-Jürgen Pittner eingepflanzt.

Im Juni ist ein Gegenbesuch in Frankreich geplant.