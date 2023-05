Adelsheim soll im nächsten Jahr wieder leuchten

Adelsheim. Die „70“ ist für Louis von Adelsheim nur eine Zahl. Er hat noch viele Projekte in Vorbereitung, und ein Rentnerdasein gibt es für künstlerisch Tätige ohnehin nicht. So wird der Videokünstler, Kameramann und Chef des Freiherrlichen Forstbetriebs in Adelsheim an seinem 70. Geburtstag am Mittwoch, 10. Mai, nicht feiern, sondern in Lich bei Gießen mit Künstlerkollegen eine Ausstellung vorbereiten, die am Wochenende startet.

Gerade hat Louis von Adelsheim die Ausstellung „Walking on Water“ beim Westwendischen Kunstverein im niedersächsischen Gartow abgebaut (die FN berichteten). Nun stehen die Planungen für eine im September vorgesehene Ausstellung beim Kunstverein Neckar-Odenwald bevor. In Santiago de Chile ist nach der vielfach ausgezeichneten Schau „Los Muros de Chile“ ein Folgeprojekt für das Jahr 2025 im Museo de Arte Contemporáneo in Vorbereitung. Während sich „Los Muros de Chile“ - „Die Mauern von Chile“ mit den schwierigen Bedingungen des chilenischen Strafvollzugs beschäftigte, wird das neue Projekt Zukunftsvisionen für ein energieautarkes Chile künstlerisch bearbeiten und erfahrbar machen. Und auch Adelsheim wird erneut „leuchten“: 2024 sollen dort wieder die Kunstwochen rund um das Schloss stattfinden.

„Dass die Adelsheimer an einem Tisch sitzen, ist mir mindestens ebenso wichtig wie die Kunst“, sagt Louis von Adelsheim über seine Arbeit im Bauland. Immer geht es ihm um die Kommunikation. Menschen sollen ins Gespräch kommen, über das Leben nachdenken, und Kunst könne diese Kommunikation anstoßen.

„An einem Tisch“ sitzen die Adelsheimer bei „Adelsheim leuchtet“ nicht nur im übertragenen Sinn, das wissen Kunstfreunde. Der lange Tisch auf der Marktstraße bei den „Nächten der 10 000 Lichter“ ist legendär. Die Veranstaltung mit Musik, Videokunst und Bewirtung durch die Vereine hat immer wieder die Massen in die Baulandstadt gelockt und begeistert.

Kunst auf dem Land

Seit 2005 haben der Videokünstler und sein Team über 20 kleinere und größere Ausstellungen in Adelsheim organisiert und mit großer Unterstützung vieler Ehrenamtlicher im gemeinnützigen Verein „Adelsheim leuchtet“ durchgeführt. Nie waren die Veranstaltungen kostendeckend, doch der immer größer werdende Zustrom der zahlenden Besucher, lokaler Sponsoren sowie hin und wieder auch Förderungen des Landes und vor allem das unbezahlte Engagement vieler machten die Kunst auf dem Land möglich.

Neben den Aktionen in Adelsheim hatte der Künstler große Ausstellungen in Chile und weitere Projekte in Berlin, Gartow, Hamburg, Bern und anderswo. Vor und neben der Videokunst stand bei Louis von Adelsheim die Arbeit als Kameramann. Er drehte zahlreiche Dokumentarfilme wie „Das Wunder von Chile“ und übernahm die Kameraarbeit unter anderem bei „Die rote Kapelle“. Malerei ist ebenfalls ein Thema. Seine Gemälde zeigte Louis von Adelsheim in Bern, Adelsheim und Mosbach.

Nach wie vor ist Louis von Adelsheim viel unterwegs – zwischen Adelsheim und Bern, wo Vater Joachim von Ernest herstammte; zwischen Gartow, dem Wohnort der älteren Brüder Cornelius von Bernstorff und Andreas von Bernstorff, und Berlin, wo viele Freunde und seine Schwester Sophie Charlotte von Amsberg leben. Immer wieder zieht es Louis von Adelsheim nach Chile, wo ihm als Künstler viele Türen offenstehen. Ein neuer Schwerpunkt ist Madrid, denn dort lebt seine Tochter Cleopatra mit ihrer Familie. Da bleibt keine Zeit für den Ruhestand. Die FN gatulieren! sab