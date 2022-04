Adelsheim: Mit schönen Klängen überzeugt

Adelsheim. Nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause war es dieser Tage endlich wieder soweit: Das „Streicherklassenkonzert“ der Streicherklasse 6 am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim durfte wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Ein ganz besonderer Tag also für die 13 Schüler, die ihr musikalisches Können dem Publikum nach langer Zeit wieder live präsentieren konnten.

Fulminante Eröffnung

Fulminant eröffnet wurde das Konzert mit einer instrumentalen Version des Liedes „Clocks“ der Rockband „Coldplay“. Unter der Leitung von Holger Ams, Instrumentalpädagoge für Streichinstrumente am EBG, der vor etwa 17 Jahren die Streicherklassenarbeit am EBG ins Leben gerufen hat, und zusammen mit Musiklehrer Daniel Borkeloh die Streicherklasse leitet, überzeugte die Streicherklasse 6 dabei durch großes Klangvolumen und Ausdruck. Musikalisch unterstützt wurde die Streicherklasse von Valentin Balagula am Schlagzeug, Elias Hambrecht am E-Bass (beide Klasse 9), Musiklehrer Jonas Mader an der Percussion sowie Instrumentalpädagogin Nikola Irmai-Koppányi am Klavier.

Nach langer, entbehrungsreicher Zeit und vielen Einschränkungen in der Corona-Zeit war es das erste große musikalische Event am EBG seit dem Weihnachtskonzert 2019, so Musiklehrer Daniel Borkeloh . In seiner kurzen Ansprache betonte er die eindrucksvolle Entwicklung der Streicherklassenschüler vom ersten Kontakt mit einem Streichinstrument in Klasse 5 bis zum Vorspiel auf der „großen Bühne“.

Im Anschluss präsentierte jeder Streicherklassenschüler einen kurzen solistischen Beitrag. Alle Interpreten waren selbstsicher im Vortrag und überzeugtem mit schönen Klängen und Ausdruck.

Hier die solistischen Beiträge im Überblick: Lea Haiml (Cello, 6b): „Start the show“; Hermann Breunig (Geige, 6a): „Reel“; Gwendolin Landes (Cello, 6b): „On the go“; Leon Kirsch (Geige, 6a): „Solotime“; Diana Hanimann (Bratsche, 6a): „Viola Time“; Lisa Scheuerle (Cello, 6b): „That’s how it goes“; Philip Eiffler (Geige, 6c): „Pick a bale of cotton“ ; Alex Diz (Kontrabass, 6a): „Triumphmarsch aus Aida“; Cosima v. Berlichingen (Cello, 6b): „Gypsy Dance“; Ronja Eichele (Bratsche, 6a): „Calypso Time“; Kailey Ada Ezenwa (Geige, 6a): „Patrick’s Reel“; Clara Schonder (Cello, 6b): „Vivace“; Maya Vaczi (Geige, 6a): „Finale aus der Wassermusik“.

Sämtliche Solobeiträge wurden von Intrumentalpädagogin Nikola Irmai-Koppányi am Klavier begleitet.

Nachdem die Schüler ihre solistischen Beiträge mit Bravour gemeistert hatten, informierte Holger Ams die Eltern über das Musikprofil am EBG. Dann durften sich die Schüler zurücklehnen und ihre Eltern durften sich an den Instrumenten ihrer Kindern ausprobieren. Mit „Final-Countdown“ („Europe“) übernahmen wieder die „Profis“ der Streicherklasse ihre Instrumente und begeisterten mit dem letzten gemeinsamen Beitrag die Zuhörer.

Förderverein bewirtete

Anschließend bestand die Möglichkeit des Austausches und der Begegnung. Annemarie Sitte übernahm gemeinsam mit ihrem Team vom Förderverein des EBG die Bewirtung. db

