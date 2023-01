Der Gemeinderat Adelsheim verabschiedete in seiner Sitzung am Montagabend den Haushaltsplan für 2023. Für die Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens werden in diesem Jahr 1 545 900 Euro ausgegeben. Als Baumaßnahmen sind unter anderem der Neubau der Eckenberghalle, das Baugebiet „Steinäcker rechts“, lokale Hochwasserschutzmaßnahmen und die Schaffung von Parkplätzen nach Abbruch der Eckenberghalle (Bild) veranschlagt.

© Daniela Käflein