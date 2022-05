Adelsheim: "Masterplan Innenstadt" wird im Juli erarbeitet

Adelsheim. Das Büro „Endboss“ aus Hannover erhält den Auftrag für die Erarbeitung eines Masterplans „Entwicklung der Innenstadt“. Das hat der Gemeinderat Adelsheim bei seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus beschlossen. Allerdings erfolgte der Zuschlag unter dem Vorbehalt, dass eine Bundesförderung bewilligt wird.

Am 21. Februar hatte der Gemeinderat den Zuwendungsantrag für das Förderprogramm „Lebendiges Adelsheim“ beschlossen. Als Fördergegenstand 1 wird die Erarbeitung eines Masterplans „Entwicklung Innenstadt“ genannt, der mit breiter Bürgerbeteiligung im Juli entwickelt werden soll. Im Herbst sollen der Masterplan vorgestellt und die nächsten Schritte beschlossen werden.

Gemeinderat in Kürze Erstmals nach 26 Monaten fand wieder eine Sitzung des Gemeinderates Adelsheim im Rathaus statt. Bürgermeister Wolfram Bernhardt gab bekannt, dass am 18. Mai der Bauwagen für den Naturkindergarten angeliefert worden sei. Am 2. und 3. Juli findet das Volksfest statt. Dazu werde eine Delegation aus der Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre erwartet, die in Gastfamilien untergebracht wird. Aufgrund der krankheitsbedingten Absage seitens des französischen Bürgermeisters und der Verhinderung des Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins werde es keine öffentliche Feier der Städtepartnerschaft geben können. Dennoch freue man sich auf den Besuch aus Frankreich und hat ein kleines Programm vorbereitet. Am 9. Juli richtet Günther Bauer junior eine Gedenkfeier für seinen Vater Günther Bauer, den ehemaligen Bürgermeister von Adelsheim aus. Diese findet in Kooperation mit der Stadt und dem Fränkischen Madrigalchor statt. Die Stadt unterbreitet ein bis zum 30. Juni 2023 befristetes, notarielles Kaufangebot an eine in Adelsheim ansässige Firma, ein Grundstück im Business-Park Adelsheim zu erwerben. Zudem stellt die Stadt zum 1. November 2022 einen technischen Mitarbeiter ein. Der Gemeinderat beschloss anlässlich des „73. Adelsheimer Volksfestes“ am 3. Juli einen verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil Adelsheim von 13 bis 18 Uhr. Gemäß des bereits mehrfach aus dem Ausschuss Sennfeld geäußerten Wunsches wird am 6. Juli in der Festhalle Sennfeld eine Einwohnerversammlung durchgeführt. Der Heimatverein Sennfeld übernimmt die Bewirtung. Über die weiteren Tagesordnungspunkte der Sitzung wird noch berichtet. cg

Ein weiteres Vorhaben innerhalb des Projekts ist die Erarbeitung eines Konzepts zur Entwicklung der Stadtbibliothek in Kooperation mit der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart und der Fachberatung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Für diesen Fördergegenstand sind im Zuwendungsantrag insgesamt 30 000 Euro veranschlagt. 5000 Euro sind für das Projekt zur Zukunft der Stadtbibliothek vorgesehen. Dieser Betrag ist möglich, weil es ein Kooperationsprojekt mit der HdM ist.

Weitere 25 000 Euro sind für die Entwicklung eines „Masterplans Innenstadt“ durch ein externes Büro vorgesehen. Da die offizielle Auftragserteilung erst erfolgen darf, wenn die Freigabe der Förderung seitens des Bundesministeriums erteilt ist, wurde bei Einreichung des Zuwendungsantrags eine frühzeitige Freigabe beantragt, die jedoch noch nicht vorliegt. Die Auftragserteilung erfolgte deshalb vorbehaltlich der Freigabe. Die letztlichen Kosten belaufen sich nach Angaben von „Endboss“ auf 28 686 Euro.

Kulturzentrum wird saniert

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung war die Sanierung des Kulturzentrums. Sie zählt zu den Instandsetzungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung als dringlich eingestuft hat. Für die Arbeiten am Kulturzentrum wurden insgesamt 158 000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt. Bei den anstehenden Vorhaben steht die Umsetzung der Anforderungen zur Brandverhütung im Vordergrund.

So sollen die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung mit einem Brandschutzgehäuse F30 gesichert werden. Eine Ertüchtigung des äußeren Blitzschutzes und der Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist ebenfalls vorgesehen. Gleiches gilt für die Installation einer Hausalarmanlage.

Eine Renovierung des Putzes und der Treppe im Eingangsbereich, eine Reparatur des Aufzugs im Außenbereich, eine Flachdachsanierung, weitere Maßnahmen gegen die Feuchtigkeit im Keller und im Heizraum stehen auch auf dem Plan.

Die Firma Joachim Haun Elektroinstallation erhielt den Zuschlag für die Sicherheitsbeleuchtung, für die Installation der Hausalarmanlage zeichnet die Firma Leintec GmbH & Co KG verantwortlich. Das Angebot der Firma Lösch Blitzschutzbau erhielt den Zuschlag. Das Investitionsvolumen liegt insgesamt bei 62 509,63 Euro.

Photovoltaik rund um die JVA

Die Bürger Energie Adelsheim GmbH & Co KG (BEA) möchte eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage (FPA) rund um die JVA errichten, der Antrag ist bereits positiv beschieden. Eigentümer der Fläche ist das Land, vertreten durch die Abteilung Vermögen und Bau (V&B). Allerdings kann das Land die Fläche nur an die Kommune überlassen, wenn diese Mehrheitseigentümer der BEA ist. Ansonsten muss landesweit ausgeschrieben werden. Daher wurde nun entschieden, die Anteile an der BEA aufzustocken. Bislang liegen sie bei 1000 Euro und damit einem Prozent. Die Zeag AG brachte 99 000 Euro (99 Prozent) als Stammkapital ein.

Durch eine Erhöhung der städtischen Beteiligung um 50 000 Euro bei gleichzeitiger Reduktion der Stammeinlage der Zeag erhöht sich die Beteiligung der Stadt an der BEA auf 51 Prozent und der Weg für die FPA ist grundsätzlich frei. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu. cg