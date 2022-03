Adelsheim: Kanalarbeiten in der Hergenstadter Straße

Adelsheim. „Der Kanal liegt komplett drin“, erklärt Thomas Funk, Bauleiter vom planenden Ingenieurbüro Walter und Partner, an der Hergenstadter Straße in Adelsheim. Dort vollenden die Bauarbeiter in den letzten Zügen die Arbeiten. Jetzt folgen laut Funk noch ein paar Meter Wasserleitung, bevor man an den Straßenbau gehe. Allerdings muss die Netze BW noch Kabelarbeiten durchführen. Auch der Gehweg wird vollständig erneuert. Die komplette Asphaltdecke soll anschließend frisch aufgebracht werden. „Dazu wird die Straße noch einmal für eine Woche komplett gesperrt“, erklärt Thomas Funk. Voraussichtlich seien die Bauarbeiten in der Hergenstadter Straße in vier bis sechs Wochen beendet. Die Kosten für die Baumaßnahme liegen insgesamt bei rund 770 000 Euro. Bild: Daniela Käflein

