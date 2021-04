„Macht die Räder fit, wir radeln wieder mit“, heißt es diese Tage in Adelsheim. Nachdem die Kommune im letzten Jahr erstmals am bundesweiten „Stadtradeln“ teilgenommen hatte, will sie auch dieses Jahr wieder mit an den Start gehen.

Ganz vorne mit dabei

2020 war Adelsheim bei der Aktion ganz vorne mit dabei: 388 Radbegeisterte der badischen Kleinstadt hatten insgesamt 103 265

...