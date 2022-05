Adelsheim im „Radelfieber“

Adelsheim. Nur noch wenige Tage und die Baulandmetropole erfährt eine neue Auflage ihres beliebten Wettbewerbs zur Radförderung, für Klimaschutz und mehr Lebensqualität. Am Pfingstsamstag fällt der Startschuss – und die bisherigen Anmeldungen lassen wieder auf eine hohe Beteiligung schließen.

Schon seit einigen Wochen macht sich das neu formierte „Orga-Team“ Gedanken über eine attraktive Ausgestaltung des beliebten, ja fast schon traditionellen Events gemacht. Und als Vorreiterkommune im Neckar-Odenwald-Kreis ist „Radelsheim“ natürlich besonders gefordert.

Mit Unterstützung der örtlichen Gewerbetreibenden wurden Schaufenster in der Marktstraße dekoriert. So ist beispielsweise ein Velo-Solex, einer Art Vorgängermodell des E-Bikes allerdings mit Verbrennungsmotor, aus dem Jahr 1962 ausgestellt. Daneben sind Aufnahmen des Radrennens anlässlich des ersten Adelsheimer Volksfestes zu sehen, die vom Stadtarchiv zur Verfügung gestellt wurden.

Beim Blumenhaus sind in luftiger Höhe zwei bunte Fahrräder angebracht worden – künstlerisch gestaltet von Viertklässlern der Martin-von-Adelsheim-Schule.

Das Wahrzeichen der Stadt, das „Pfeifemännle“ am Wasserfall, hat vorübergehend ein grell-farbenes Herrenrennrad als Nachbarn bekommen – auch für Baron Louis Ferdinand von Adelsheim eine „leuchtende Idee“.

Damit nicht genug: In einem Workshop des Vollzuglichen Arbeitswesens hat die Malerei nicht mehr fahrtüchtige Räder besprüht und damit schöne Hingucker für die Marktstraße geschaffen.

In Kooperation mit der Stadtbücherei wird es bereits am 3. Juni, also am Weltfahrradtag, im Unterschlosshof ab 15 Uhr eine kleine Auftaktveranstaltung geben. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Bernhardt wird Uwe Mayer mit seinem „Kleinen-Fahrrad-Theater“ das Bilderbuch „die Laufmaschine“ vorstellen. Darin hat er die Geschichte „von Herrn Baron von Drais und seiner erstaunlich nützlichen, fabelhaften Erfindung“ für alle Altersklassen ab fünf Jahren illustriert. Organisatorin Petra Berger von der Stadtbücherei freut sich besonders auf die Live-Präsentation, war im vergangenen Jahr Corona bedingt leider nur eine Online-Version möglich. Im Beiprogramm wird ein regionales Fahrradgeschäft aktuelle Modelle und Zubehör ausstellen. Das „Orga-Team“ hat zudem von der Initiative Radkultur ein besonderes Lastenrad organisiert. Dazu gibt es „Radelsheim“-T-Shirts und kleine Werbegeschenke. Für die Bewirtung sorgt das Adelsheim Jugendhaus.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit Unterstützung des Orga-Teams anzumelden, beziehungsweise die Stadtradel-App zu installieren. Das Ende der Veranstaltung ist um 19 Uhr geplant.