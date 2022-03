Adelsheim: Chancengleichheit und Frauenförderung im Fokus

Adelsheim. „In einem ganz normalen Jahr würden Schülerinnen aus ganz Baden-Württemberg aus allen Schularten zu der MINT-Woche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an das Landesschulzentrum für Umweltbildung in Adelsheim (LSZU) eingeladen werden“, so Angelika Bronner-Blatz, die Gleichstellungsbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises und Kooperationspartnerin bei den MINT-Wochen. „Und die Schülerinnen würden sich tatsächlich eine ganze Woche mit MINT-Themen beschäftigen und im Internat des LSZU übernachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

30 Schülerinnen nahmen teil

Daher wurde das Angebot an die aktuelle Lage angepasst und zwischen dem 16. und 18. März 30 Schülerinnen des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) ab der 8. Klasse vorgestellt. An drei Tagen erhielten die Schülerinnen Einblicke in technische Lösungen für Umweltprobleme. Ein umfangreiches Angebot an Workshops und eine ganztägige Exkursion an die Duale Hochschule Baden-Württemberg Standort Mosbach (DHBW) erwartete die Teilnehmerinnen. Verantwortliche für das Projekt ist Professorin Gudrun Reichert von der Dualen Hochschule. Diplom-Geographin Oberstudienrätin Petra Kallis und Studienrätin Tina Vorreyer vom EBG verantworteten die MINT-Tage in Adelsheim. Unterstützt wurde die Aktion ferner von Professorin Dr. Ruth Heine (ebenfalls DHBW).

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Unter dem Oberthema „Der durstige Planet braucht (technische) Hilfe“ stand am Mittwoch die Problematik der nachhaltigen Wasserversorgung im Vordergrund. Anhand des Wasserlehrpfads am schuleigenen Teich thematisierten Petra Kallis und Tina Vorreyer die biologische Wasserqualität. Daniel Stöckel, der Ausbildungsleiter der Firma Weiß aus Buchen und Ausbildungsleiter Christoph Hornbach von der Firma Kuhn aus Höpfingen stellten am Nachmittag die industrielle Wasseraufbereitung vor.

Mehr zum Thema Gedenkstunde zu Ereignissen im April 1945 Osterburken: Gemeinsamer Gang zum Gedenkstein im Bürgerpark Mehr erfahren Straßenbau L 518 wird für 2,5 Millionen Euro saniert Mehr erfahren

Am Donnerstag stand unter dem Thema „Wasser ist Leben“ ein Tag an der DHBW auf dem Programm. Es folgten eine Betrachtung von nachhaltiger Bewässerung mit Hilfe von IT-Raspberry Pi, einem Miniaturcomputer und Gedankengängen zu virtuellem Wasser. Am Freitag widmeten sich Petra Kallis und Tina Vorreyer mit dem Workshop dem Thema Mikroplastik, einer unterschätzten Gefahr. Zuletzt wurde selbst Seife hergestellt. In ihrer Einführung umriss Angelika Bronner-Blatz das Ziel des Projekts. Nach dem Abitur komme die Zukunft und damit viele Fragen. Kluge, junge Frauen würden gebraucht. Sie benötigen nach dem Abi eine exzellente Ausbildung und spannende Perspektiven. „Die MINT-Fächer bieten Antworten für viele Fragen“, so Bronner-Blatz. So spiele die Technik in den Aspekten Stromversorgung und Handyfunktionen in der Zukunft eine Rolle, ebenso für eine ressourcenschonende Textilproduktion.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Finanzielle Unterstützung erfuhr das Projekt von der Weiss Technology Stiftung unter dem Vorstandsvorsitzenden Walter Meier. Die Firma fördert Projekte an Kindergärten, Schulen, Universitäten, um junge Leute an IT, Digitales und Technik heranzuführen. Praktika, Projekte und die Betreuung von Arbeiten haben schon so manchen Weg geebnet. Fortschritte in den Bereich Digitales und IT sind das Rückgrat für diverse Produkte aus der Medizin, der Elektronik, der Mobilität, dem Maschinenbau und der Nahrung. cg