Adelsheim. Totalschaden ist bei einem Autounfall auf der Landstraße zwischen Seckach und Adelsheim entstanden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag kurz vor 16 Uhr, teilte die Polizei mit. Der 32-jährige Fahrer des Opel Familien-Vans kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab. Rechts neben der Straße überschlug sich der Wagen in einem Feld. Der Mann blieb unverletzt. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

