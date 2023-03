Adelsheim: Auf der Suche nach einem Platz für ein Feuerwehrhaus

Die Schulsozialarbeit an Adelsheimer Schulen verteuert sich. Der mit dieser Dienstleistung beauftragte Caritasverband Neckar-Odenwald hatte der Stadt mitgeteilt, dass sich die Kosten unter anderem wegen Tarifsteigerungen um 15 Prozent erhöht hätten. Deshalb muss die Stadt rückwirkend zum September rund 49 000 Euro statt bisher 45 000 Euro dafür investieren.

Die Rittersbrunnenstraße muss in 14 Tagen für die nächsten zwei Monate tagsüber für den Verkehr gesperrt werden. Die Anwohner werden gebeten, während des Tages auch keine Fahrzeuge in der Straße abzustellen. In zwei Wochen beginnen die Bauarbeiten zur Verlegung und Aufweitung der Wasserleitung. Von Behinderungen wird auch die Industriestraße betroffen sein.

Die Stadt Adelsheim veranstaltet einen Ehrungsabend am Freitag, 24. März, 18 Uhr, in der Eckenberghalle. Bürgermeister Wolfram Bernhardt wird verdiente Bürger, Blutspender und Gemeinderäte ehren. Die Feier wird vor der Bühne stattfinden. Denn nach einem Brand ist diese noch nicht erneuert. „Die Bühne wird eine Woche vor dem Jubiläumskonzerts des Neckar-Odenwald-Kreises fertig sein“, versprach der Bürgermeister.

Die Sanierungsarbeiten an der Jakobsbrücke sollen Mitte April beginnen.

Der Gemeinderat hat die Sanierungsarbeiten für die Obere Eckenbergstraße für rund 2,9 Millionen Euro an die Firma Boller-Bau aus Tauberbischofsheim vergeben. Die Arbeiten sollen im Mai beginnen.

Das Vergabeverfahren für die noch freien Bauplätze im Baugebiet „Steinäcker rechts“ soll am 27. März, 9 Uhr, starten.

Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, Malerarbeiten wegen Schimmelbefalls in einer Wohnung in der Oberen Austraße 13a zu vergeben. mb