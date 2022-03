94-Jährige wehrt Telefonbetrüger ab

Adelsheim. Immer wieder weist die Polizei auf so genannte Anrufstraftaten, also Betrugsversuche am Telefon hin. Auch gestern waren wieder Personen aktiv, die sich bei Telefoninhabern im Bereich des Polizeireviers Buchen meldeten und versuchten durch erfundene Geschichten die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld oder persönlichen Daten zu bewegen, teilte die Polizei mit.

Eine Seniorin aus Adelsheim erhielt gegen Mittag einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und davon sprach einen Unfall gehabt zu haben. Zur Minimierung der Folgen sei eine Zahlung von 12 000 Euro erforderlich. Die über 94-Jährige verhielt sich richtig, beendet das Gespräch und vertraute sich eine Nachbarin an. Diese verständigte die Polizei.

Aufgrund des aktuellen Vorfalls warnt die Polizei erneut davor, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Man solle den Hörer auflegen. Die Bürger sollen bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. misstrauisch werden und die Polizei unter 110 verständigen. Die Rückruftaste solle nicht verwendet werden, da man sonst wieder bei den Tätern landen könne.

