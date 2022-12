65 Schützen waren am Start

Adelsheim. Zahlreiche Mitglieder fanden sich am Vorabend es 4. Advent am illuminierten Schützenhaus ein, um einen zünftigen Jahresabschluss zu feiern. Bei Punsch, Feuerzangenbowle, Raclette und Eintopf trotzten die Schützen an Feuerkörben den frostigen Außentemperaturen.

Oberschützenmeister Armin Schweizer ließ in einem kurzen Rückblick das Jahr Revue passieren. In einem Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2023 ging er auf das 200-jährige Vereinsjubiläum ein. Der erste Höhepunkt ist die Königsfeier am 4. Februar mit der Proklamation und Inthronisation des Jubiläumsschützenkönigs oder der Jubiläumsschützenkönigin. Im Laufe des weiteren Abends nahm 1. Schützenmeister Wolfgang Groß die Ehrung der Vereinsmeister vor.

Die Vereinsmeister des Jahres 2022

Luftgewehr Regel 1.1, Altersklasse: 1. Wolfgang Groß (305 Ringe), 2. Armin Schweizer (301 Ringe).

Seniorenklasse 1: (20 Schuss aufgelegt): 1. Reinhold Killian (174 Ringe), 2. Hans Jörg Besser (169 Ringe), 3. Gerhardt Groß (167 Ringe).

Seniorenklasse 2: 1. Peter Sitte (180 Ringe), 2. Wilfried Lenuweit (178 Ringe), 3. Reinhard Jauch (143 Ringe), 4. Dirk Altmeppen (141 Ringe).

Seniorenklasse 3: 1. Roland Rottler (176 Ringe), 2. Günter Müller (120 Ringe).

Altersklasse Damen: 1. Sybille Hofmann (178 Ringe).

Seniorenklasse Damen 1: 1. Kornelia Fischer (161 Ringe).

Seniorenkasse Damen 2: 1. Roselies Bäumler (168 Ringe), 2. Anneliese Bopp (164 Ringe).

Seniorenklasse Damen 3: 1. Inge Biller (152 Ringe), 2. Hannelore Jauch (150 Ringe), 3. Charlotte Müller (127 Ringe).

Luftpistole Regel 2.2, Schützenklasse: 1. Andreas Berg (335 Ringe).

Altersklasse: 1. Jürgen Berg (332 Ringe), 2. Wolfgang Groß (331 Ringe), 3. Dietmar Madinsky (322 Ringe).

Seniorenklasse: 1. Klaus Lauer (304 Ringe), KK-Standardgewehr Regel 1.4.

Seniorenklasse 2: 1. Wilfried Lenuweit (230 Ringe).

Seniorenklasse 2 (60 stehend aufgelegt): 1. Wilfried Lenuweit (396 Ringe).

KK-Sportpistole Regel 2.4, Seniorenklasse 1: 1. Stefan Köhler (208 Ringe), 2. Werner Röcker (119 Ringe).

Altersklasse: 1. Jürgen Berg (256 Ringe), 2. Wolfgang Groß (254 Ringe), 3. Dietmar Madinsky (209 Ringe).

Seniorenklasse 2: 1. Klaus Lauer (209 Ringe, 2. Wilfried Lenuweit (190 Ringe).

Schützenklasse: 1. Andreas Berg (234 Ringe).

GK Sportpistole 9 mm (ohne Klassenunterteilung), Schützen: 1. Jürgen Berg (276 Ringe), 2. Armin Schweizer (202 Ringe), 3. Wolfgang Groß (174 Ringe), 4. Stefan Köhler (88 Ringe), 5. Werner Röcker (44 Ringe)

GK-Revolver 357 Mag (ohne Klassenunterteilung), Schützen: 1. Jürgen Berg (278 Ringe), 2. Stefan Köhler (112 Ringe).

GK-45 ACP: 1. Jürgen Berg (280 Ringe).

Karabiner Präzision 100 Meter Regel 4.0 (ohne Klassenunterteilung): 1. Stefan Köhler (93 Ringe), 2. Jürgen Berg (86 Ringe), 3. Armin Schweizer (84 Ringe), 4. Wolfgang Groß (83 Ringe), 5. Dietmar Madinsky (68 Ringe), 6. Reinhold Killian (22 Ringe).

Karabiner stehend 100 Meter Regel 4.0 (ohne Klassenunterteilung): 1. Stefan Köhler (68 Ringe), 2. Armin Schweizer (57 Ringe), 3. Dietmar Madinsky (48 Ringe), 4. Wolfgang Groß (42 Ringe).

Ordonnanzgewehr (ohne Klassenunterteilung): 1. Stefan Köhler (161 Ringe), 2. Armin Schweizer (141 Ringe), 3. Wolfgang Groß (117 Ringe), 4. Dietmar Madinsky (116 Ringe).

KK 50 Meter mit ZF (ohne Klasseneinteilung): 1. Uwe Götz (290 Ringe), 2. Dietmar Madinsky (261 Ringe), 3. Wolfgang Groß (245 Ringe).

KK 100 Meter mit ZF (ohne Klasseneinteilung): 1. Uwe Götz (296 Ringe).

Rahmenprogramm 22 LfB (Halbautomatik): 1. Armin Schweizer (200 Ringe), 2. Wolfgang Groß (169 Ringe), 2. Dietmar Madinsky (149 Ringe).

Unterhebel: 1. Stefan Köhler (88 Ringe).

Sportgewehr Großkaliber Selbstlader: 1. Armin Schweizer (109 Ringe).

Mit seinem Dank an 65 Starter in 15 Disziplinen schloss Groß die Ehrungen ab. In sehr gemütlicher Runde klang der Abend im Vereinsheim aus.