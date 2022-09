5000 Euro kamen zusammen

Adelsheim. Beim „2. Carwash für den guten Zweck“ griff man in Adelsheim kürzlich zu Schwamm und Staubsauger. Mit dabei waren neben der Firma Perfect Line Autopflege zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer des Jugendhaus Adelsheim. Durch das Engagement aller Beteiligten wurden Spenden in Höhe von 5000 Euro gesammelt werden.

Bereits im Vorfeld der Benefiz-Veranstaltung sagte Matthias Günther, Geschäftsführer von Perfect Line Autopflege, „Wir wollen in diesem Jahr, im Vergleich zur Erstauflage im Jahr 2019 nochmal eine Schippe drauflegen“. Mit einem solchen Ansturm hatten jedoch selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Denn schon vor dem Start waren zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer gekommen um sich ihr Auto reinigen zu lassen und dabei gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

„Auto war noch nie so sauber“

Während mehr als 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Jugendhaus Adelsheim sich an jeweils drei Wasch- und Saugplätzen um die Innen- und Außenreinigung der Fahrzeuge kümmerten, konnten die Fahrzeugbesitzer die Wartezeit bei Speisen aber auch Kaffee und Kuchen überbrücken. „Eines der schönste Kompliment, das ein zufriedener Besucher parat hatte war dies: Mein Auto war noch nie so sauber wie heute“, freute sich Matthias Günther. Und auch Jonas Britsch vom Vorstand des Jugendhaus Adelsheim zeigte sich erfreut über die Rückmeldungen zur Spendenaktion „Wir als Jugendhaus sind stolz, auch in diesem Jahr wieder ein Teil dieser großartigen Aktion gewesen zu sein und freuen uns das wir in dieser Form einen positiven Beitrag leisten können“.

Ganze 5000 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen, die je zur Hälfte an die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ in Heilbronn sowie an die Adelsheimer Kindergärten gehen. Matthias Günther bedankte sich mit seiner Jugendhausmannschaft noch einmal bei allen Spendern und freut sich, dass kürzlich diese Beträge sowohl an die Fördervereine der örtlichen Kindergärten als auch an die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ übergeben werden konnten. ker