221 Spendewillige kamen in die Baulandhalle

Osterburken. Da gerade während der momentanen Zeit die Zahl der verfügbaren Blutspenden spürbar zurückgegangen ist, aber trotzdem weiterhin Blut gebraucht wird, rief der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen dazu auf, an Blutspendeaktionen teilzunehmen, denn eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig. Aus diesem Grund fand am Donnerstagnachmittag in der Osterburkener Baulandhalle zum 120. Mal eine Blutspendeaktion statt, zu der sich insgesamt 221 spendewillige Personen eingefunden haben.

Reibungsloser Ablauf

Der Leiter des DRK-Blutspendeteams aus Mannheim, Alexander Butko, stellte bei der Abschlussbesprechung fest, dass die Blutspendeaktion wieder sehr gut vorbereitet und alles reibungslos verlaufen war. Den Helfern des DRK-Ortsvereins Osterburken dankte er – auch im Namen der DRK-Blutspendereferentin Elke Fangrad – für die tolle Zusammenarbeit und die gute Versorgung der Blutspender.

Das DRK-Blutspendeteam konnte an diesem Tag insgesamt 208 Blutkonserven mit nach Mannheim nehmen. Erfreut zeigte man sich, dass 16 Erstspender zu der Aktion gekommen waren.

Die DRK-Bereitschaftsleiterinnen Adelheid Kern, Renate und Sigrid Albrecht dankten ebenfalls allen Spendern für ihren Einsatz – und für das Verständnis in Bezug auf die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsstandards.