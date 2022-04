21 Personen privat untergebracht

Hirschlanden. Bürgermeister Ralph Matousek informierte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Hirschlanden über die aktuelle Geflüchtetensituation in der Gemeinde. Aktuell seien insgesamt 21 Personen in Privatwohnungen untergebracht, sagte er. In Hirschlanden vier, in Sindolsheim 15 und in Rosenberg zwei. Die Gemeinde habe einen deutlichen Beitrag zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge geleistet. Sein Dank galt den Familien, die privaten Wohnraum zur Verfügung stellten sowie den Helferinnen und Helfern für die Unterstützung, sowie auch denjenigen Damen die im Sindolsheimer Gemeindehaus derzeit einen Deutschkurs für diesen Personenkreis durchführen.

Nach der Bürgerfragestunde wo es mehrere Wortmeldungen gab bedankte sich Bürgermeister Ralph Matousek bei den beiden Ortsvorstehern Sven Baumann (Rosenberg) und Martin Herrmann (Hirschlanden) für die durchgeführten Reinigungsaktionen in ihren Ortsteilen. Kämmerin Simone Trumpp gab zudem bekannt dass der Haushaltsplan für das Jahr 2022 vom Landratsamt bestätigt wurde. F

