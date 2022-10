2022 wurde bereits 39 Mal ausgerückt

Adelsheim. Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Adelsheim erstattete Kommandant Jochen Ehmann nach Begrüßung sowie ehrendem Totengedenken seinen Bericht. Dieser erstreckte sich – aufgrund des Ausfalls der Jahreshauptversammlungen in den vergangenen beiden Jahren – über einen Zeitraum von drei Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Abteilungswehr gehören 55 Mitglieder an: 45 Aktive, fünf Kameraden in der Alterswehr und fünf Jugendfeuerwehrler. Die Abteilung wurde 2020 zu 49 Einsätzen gerufen, 2021 zu 30 – und im laufenden Jahr bisher zu 39 Einsätzen.

Große Fortbildungsbereitschaft

Auf Kreisebene wurden verschiedene Lehrgänge besucht. Auch an der „Heißen Ausbildung“ auf dem Trainingsgelände der Firma IFRT in Kühlsheim nahmen Mitglieder teil.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Eintracht ’93 Walldürn „Herzensprojekt“ in die Tat umgesetzt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel ETSV Lauda Voller Zuversicht in Lauda in die Zukunft geschaut Mehr erfahren

Während in den Jahren 2020 und 2021 viele Übungsdienste corona-bedingt ausgefallen sind oder nur in Kleingruppen durchgeführt werden konnten, waren ab Februar des laufenden Jahres reguläre und regelmäßige Dienstabende wieder möglich.

Schriftführer Christian Herrmann berichtete über die verschiedensten Aktivitäten der Wehr. Der Bericht der Jugendwehr wurde von Benjamin Spädt vorgetragen.

Kassenwart Jürgen Berg legte die Einnahmen und Ausgaben der letzten drei Jahre offen. André Baschirow und Dominik Ruck bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Thomas Ruck berichtete stellvertretend für sie. Die Entlastung der Wehrführung erfolgte einstimmig.

Anschließend wurden David Rischow und Robin Schmitt in die aktive Wehr sowie Johannes Steinbach als Anwärter in die Feuerwehr aufgenommen. In der Jugendwehr wurden Emilia Fink, Nele Hirschmann und Bogdan Hoarca willkommen geheißen. Christopher Beier, Lukas Bopp, Linus Hereth und Paul David Höhne wurden aus der Jugendwehr in die aktive Abteilung übernommen. Von der aktiven Abteilung in die Alterswehr wechselten Peter Günther, Erich Henninger und Martin Nagel. Wegen Umzugs sind Justin Bay, Leonie Felleisen, Ameya Wadekar und Achim Wurst aus der aktiven Abteilung ausgetreten.

Justin Bay, Christopher Beier, Lukas Bopp, Linus Hereth, Paul David Höhne und David Rischow wurden zum Feuerwehrmann befördert; André Baschirow, Andreas Berg, Robert Herberich, Christian Herrmann, Denise Hirschmann, Sebastian Hoarca, Tobias Kuhl, Hannes Müller, Dominik Ruck und Jonas Wachter zur Oberfeuerwehrfrau bzw. zum Oberfeuerwehrmann.

Jonas Kellermann und Tobias Kempf erhielten die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann, während Jürgen Berg, Michael Fink und Dieter Kostenbader zum Hauptlöschmeister und Rudolf Spädt zum Oberlöschmeister befördert wurden.

Ehrenabzeichen verliehen

Andreas Hirschmann und Rudolf Spädt bekamen das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst in der aktiven Abteilung verliehen. Mit dem Ehrenabzeichen in Silber wurde Dieter Kostenbader für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Sowohl Michael Eberhard als auch Thomas Mauer erhielten das Ehrenabzeichen in Gold für 40 Jahre. Für den stellvertretenden Kreisbrandmeister Bruno Noe war es eine besondere Freude, das seltene Ehrenabzeichen in Gold für 50 Jahre aktiven Dienst an Martin Nagel zu verleihen.

Bürgermeister Bernhardt lobte das große Engagement aller Floriansjünger. Josef Gramling übermittelte die Grüße vom DRK und des DLRG-Ortsvereins und lobte die gute Zusammenarbeit bei Einsätzen. Der stellvertretende Stadtkommandant Holger Schwab überbrachte die Grüße der Abteilungen Sennfeld und Leibenstadt sowie von Stadtkommandant Daniel Balles.