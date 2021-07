19-Jähriger gerät ins Schleudern

Adelsheim. Am frühen Mittwochmorgen verunfallte ein 19-Jähriger bei Adelsheim, so die Polizei. Der junge Mann befuhr gegen 6.30 Uhr die Landesstraße von Sennfeld in Richtung Adelsheim. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Der VW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 19-Jährige konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Da bei dem jungen Mann Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt wurden, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

