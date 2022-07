19 Bauplätze für Leibenstadt

Die neue Eckenberghalle wird nicht wie geplant am 30. September eingeweiht. Das teilte Bürgermeisterstellvertreterin Heide Lochmann in der Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats mit. Es könne nicht sichergestellt werden, dass bis dahin alle Reparaturen abgeschlossen sind. Nach der Sommerpause wird ein neuer Termin bekanntgegeben.

Der Naturkindergarten in Sennfeld öffnet erst im nächsten Jahr und nicht wie geplant Ende August. Die evangelische Kirchengemeinde habe laut Heide Lochmann mitgeteilt, dass kein geeignetes Personal gefunden worden sei.

Für den Ausbau der Oberen Eckenbergstraße und der Schaffung eines Multifunktionsplatzes anstelle der alten Eckenberghalle wurden der Stadt Adelsheim 450 000 Euro aus dem Ausgleichsstock gewährt.

Die Stadt Adelsheim beabsichtigt aufgrund der neu erbauten Ortsumfahrung eine Höherdimensionierung der vorhandenen Oberflächenwasserableitung, der „Kandelbergklinge“, da die vorhandenen Leitungen, Gräben und das dazugehörige Einlaufbauwerk hydraulisch überlastet sind. Den Zuschlag für die Tiefbauarbeiten sicherte sich einstimmig die Firma Heizmann aus Osterburken. Für die Ingenieur- und Baukosten sind etwa 430 000 Euro zu veranschlagen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis sei gerade dabei, am Friedrich-Gerner-Ring die Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aufzustellen, teilte Heide Lochmann mit. In der ersten Ausbaustufe sollen bis zu 50 Personen unterkommen. In einer zweiten Ausbaustufe werde Platz für bis zu 100 Personen geschaffen. Bis spätestens Ende September sollen die ersten Flüchtlinge, die zum großen Teil aus Syrien und dem Irak kommen, aufgenommen werden, so die Bürgermeisterstellvertreterin. mg