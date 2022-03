14-Jährige angegriffen

Osterburken. Eine 14-Jährige wurde am Sonntag in einer S-Bahn beim Ausstieg am Bahnhof Osterburken durch einen bislang unbekannten Täter angegriffen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Jugendliche gegen 18.10 Uhr mit der S-Bahn der Linie S1 von Eicholzheim nach Osterburken. Als sie beim dortigen Halt gegen 18.23 Uhr den Zug verlassen wollte, soll sie der Täter zunächst mit der Hand in den Nacken geschlagen haben, wodurch die 14-Jährige wohl zu Boden stürzte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als sie daraufhin wieder aufstehen wollte, stieß sie der Unbekannte offenbar mit der Schulter erneut zu Boden und flüchtete in Richtung Netto-Filiale. Die Geschädigte wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alter und 1,85 Meter großer Mann mit Halbglatze beschrieben. Er soll ein faltiges und rötliches Gesicht haben und war zur Tatzeit mit einem knielangen grauen Mantel und einer weißen FFP2-Maske bekleidet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2