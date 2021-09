Anlässlich der (eventuellen) Verdienste von Bürgermeister a. D., Ehrenfried Scheuermann, war am vergangenen Freitag ein Bericht in den lokalen Zeitungen. Ich war bezüglich dieser Artikel einigermaßen irritiert. Wie konnte es damals überhaupt so weit kommen, dass die Gemeinde so überschuldet war und man keinen anderen Ausweg sah, als Wald zu verkaufen. Ein bestimmt nicht alltäglicher Vorgang mit Seltenheitswert!

Und jetzt verlieh der Gemeinderat, der damals auch dafür gestimmt hatte, für die in meinen Augen getroffene Fehlentscheidung, auch noch die Bürgermedaille in Gold!