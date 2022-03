Nach dem russischen Bürgerkrieg wurde am 22. Dezember 1922 die „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ ausgerufen. Da keimt in mir der Verdacht auf, als hege Putin die Absicht, pünktlich zum 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion deren alte territoriale Machtfülle zumindest ungefähr zu restaurieren.

Aber die Politik des ehemaligen KGB-Offiziers ist nicht sowjetisch, sondern großrussisch. Und das ist es, was die Sache so unberechenbar macht.

US-Geheimdienstberichte aus den frühen 1980ern bezeichneten die Sowjetunion als Staat, welcher „peinlich genau auf den Erhalt des Status quo“ bedacht war. Im Klartext: sie stellte – trotz ihres Einmarschs in Afghanistan – für den Westen keine Bedrohung dar.

Verschiedenerseits wurde darauf hingewiesen, dass hinter den verschlossenen Türen des Politbüros die Fetzen flogen und man „auch mal einem Breschnew widersprechen konnte“. Putin hingegen führt seine Untergebenen vor laufender Kamera wie „Schuljungen“ vor und verunmöglicht damit jede Diskussion über seine Entscheidungen.

Seine Behauptung, es sei notwendig, die Ukraine zu „entnazifizieren“ ist natürlich der reinste Hohn, angesichts der Tatsache, dass Präsident Selenskyj Jude ist und rechtsradikale, ukrainische Parteien an der fünf Prozent-Hürde scheiterten, während Putin selbst europaweit rechtsradikale Parteien unterstützt, um die Einheit der EU zu konterkarieren. Was also außer Waffenlieferungen und Sanktionen tun?

Stalin sagte einmal über Hitler: „Hitlers Schwäche ist, dass er nicht, weiß, wann man aufhören muss.“ Bleibt zu hoffen, dass Putin weiß, wie weit er gehen kann.