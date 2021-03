Es gibt einen schönen Spruch: „Viele Köche verderben den Brei“ – auch bei der Corona-Pandemie.

Jeder hat eigene Regeln, es herrscht ein völliges Durcheinander beim Umgang mit dieser globalen Pandemie.

Welche fatalen Folgen dies hat, sieht man am Umgang mit dieser Seuche durch Ignoranten wie den Ex-Präsidenten der USA, den brasilianischen und britischen Präsidenten oder auch in demokratischen, föderalistischen Systemen, wie der BRD. Wir leisten uns den Luxus einer WHO (Weltgesundheitsorganisation) und der Vereinten Nationen, beide mit Sitz in New York.

Warum ist es nicht möglich, dass diese beiden Organisationen gemeinsam Richtlinien erarbeiten beim Umgang mit dieser Pandemie? Richtlinien für alle Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind. Und diese Richtlinien sind für alle verbindlich.

Wenn wir Primaten mit unserer Intelligenz auf diesem Planeten so weiter machen, wird eines Tages hier, wie auf dem Mars, eine Sonde landen und feststellen, dass es auf diesem „Stern“ einmal Leben gab.