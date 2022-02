Vermarktung und Schikane der Olympia-Kinder und -Jugendlichen. Oder wie ist es anders zu interpretieren, was jetzt mit der 15-jährigen Kamila Walijewa geboten wird?

Den Sturz bei dem Vierfach-Salchow, den sie sonst problemlos gestanden hätte, und die anderen Fehler von ihr gäbe es sonst auch nicht.

Das Thema Doping ist das eine. Was ich meine ist die Vermarktung, die Schikane die unter anderem an ihr verübt wird. In ihrem Umfeld wird nur Druck aufgebaut.

Holst Du Gold, bist du wer. Silber ist in Ordnung. Bronze – nun ja. Dagegen keine Medaille ist ein absolutes No-go. So auch ihre Trainerin. Ein Kühlschrank hat mehr Herz. So ungefähr habe ich es live, aus nächster Nähe 1972 bei der Olympiade in München miterlebt.

Dort lernte ich Olga Korbut, seinerzeit Kunstturnerin, kennen. Salto rückwärts auf dem Schwebebalken und dergleichen. Sie musste ihre Medaillen versteigern um überleben zu können. Warum wird diesen Athletinnen im Heimatland keine Hilfestellung angeboten. Ganz einfach: sie sind nur interessant wenn sie Medaillen nach Hause bringen. Sonst interessiert sich dort niemand für sie.

Bei Erwachsenen, die dopen, ist es unsportlich, und so etwas gehört sofort sanktioniert. Bei Kamila Walijewa gehören die Verantwortlichen aus ihrem Kader sanktioniert, die den immensen Druck aufbauen. Solche Athleten sind auch Menschen – und keine Medaillenfabriken.