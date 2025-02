Zu „In Gerichtstetten: Bäckerei Seitz schließt am 29. März“ (FN, 19. Februar)

Es sind immer dieselben Gründe, weswegen immer mehr Bäckereien oder andere Einzelhändler schließen müssen: keine Nachfolger, Personalmangel, hohe Energiekosten und natürlich vor allem Supermärkte, die alles verkaufen: Backwaren, Frischfleisch, Gemüse, Blumen und so weiter.

Das hat alles enorme Folgen für uns und unsere Gemeinden. Bäckereien, Metzgereien, kleine Lebensmittelläden, Gaststätten schließen. Die Gemeinden sterben durch die Leerstände im Inneren aus.

Viele Häuser stehen vor dem Verfall, oder sind bereits verfallen, viele sind aber noch bewohnbar. Aber warum soll man hier wohnen, wenn es nichts mehr gibt? Trostlosigkeit macht sich breit, wenn man die Leerstände überall sieht, und dadurch leidet natürlich auch die Lebensqualität auf dem Land.

Überall in kleinen, aber auch in größeren Gemeinden steht Wohnraum in Millionenhöhe nutzlos da, dabei wird dieser dringend gebraucht! Darum müsste sich die Politik unbedingt kümmern, nicht nur vor Wahlen Versprechungen machen, die dann sowieso nicht eingehalten werden. Aber wie heißt es schon bei Heinz Erhardt so schön: Früher war alles gut, heute ist alles besser. Besser wäre es, wenn wieder alles gut wäre.