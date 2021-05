„Traue keiner Statistik“

Wenn in Statistiken von Christen gesprochen wird, werden in den dazugehörigen Berichten ausnahmslos die beiden großen Kirchen aufgeführt.

Dass es zahlreiche nicht „kirchensteuerpflichtige“ Gruppen gibt, in denen auch Christen leben, bleibt dabei fast immer unerwähnt.

Die dort angesiedelten Gemeinden (Evangelikale, Pfingstler, Brüdergemeinden, Gemeinschaften und so weiter) finanzieren sich ausschließlich aus Spenden ihrer Mitglieder, die in der Regel auch Gottesdienstbesucher sind, also am Gemeindeleben aktiv teilnehmen.

In diesen Gemeinden in Deutschland muss man auch keine Diskussionen über Immobilien, Aktien, Barvermögen oder Grund und Boden führen, den gibt es dort in Millionen- oder sogar Milliardenhöhe nicht.

Wenn dort überhaupt etwas „übrig“ ist, wird es in missionarische Projekte investiert.

Was die Statistik im Bericht vom 4. Mai überhaupt nicht zeigen kann, sind die vielen Millionen unter den zusammen 43,3 Millionen Kirchenmitgliedern, die zwar brav Kirchensteuer zahlen, aber sonst mit ihrer Kirche wenig oder keinen Kontakt haben, mal abgesehen von Weihnachten, Ostern und Beerdigungen.

Zur Erinnerung: Christsein hat etwas mit Christus zu tun (Jesus Christus) und nicht mit Zugehörigkeit zu größeren oder immer kleiner werdenden Konfessionen.

