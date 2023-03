Leserbrief zu „Netzbetreiber wollen Strom rationieren“ (FN, 16. März).

Die EU will den Verbrenner irgendwann verbieten und dass wir auf E-Autos umsteigen. Wärmepumpen sollen den klassischen Gas- und Ölbrenner ersetzen, zumindest sollen bei diesen Brennern 65 Prozent erneuerbare Energien, das heißt Strom, Verwendung finden. Zwangsläufig steigt der Stromverbrauch.

Der Anteil erneuerbarer Energien liegt bei knapp der Hälfte und soll noch gesteigert werden. Wenn man sich jetzt schon Gedanken macht, den Strom zu rationieren, das Laden der E-Autos zu steuern (verbunden mit längeren Ladezeiten, Chaos auf den Autobahnen), was ist denn, wenn wir nahe 100 Prozent liegen werden? Und wie sollen die erneuerbaren Energien erzeugt werden? Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen verkürzen, die Abstände zur Wohnbebauung verringern, Waldflächen abholzen und frei halten? Und bis Ausgleichsmaßnahmen durch Abholzen greifen, dauert es lange. Oft werden die WKA aus dem Wind gedreht, wenn wir von Frankreich Atomstrom kaufen, und andere bauen sogar noch Anlagen. Der Astrophysiker Harald Lesch sagt in youtube über E-Autos, und da hatte man 350 PS-Maschinen verglichen, das es keinen Unterschied bei den Kosten gibt, wenn man ein E-Auto an einer öffentlich Wallbox auflädt, oder mit dem Verbrenner zur Tankstelle fährt. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit und das nötige Kleingeld, eine Photovoltaikanlage nebst Wallbox zu installieren. Und die wenigsten öffentlichen Gebäude haben diese Anlagen; Staat, sei doch mal ein gutes Vorbild.