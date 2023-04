Pietätlose Crime-Serie

Zur FN-Serie „Tatort Tauber-Odenwald“.

Ja, zu den Aufgaben des Lokaljournalismus gehört leider auch, über Gewalt und Verbrechen zu berichten. Und ja, Gewalttaten, die im unmittelbaren geographischen Umfeld verübt wurden, beschäftigen und verstören Menschen in besonderer Weise und oft über Jahrzehnte.

Doch ist dies ein rechter und billiger Grund für einer Artikelserie zu zurückliegenden Morden? Ich finde, nein. Die Überschrift des jüngsten Beitrags der FN-Serie „Tatort Tauber-Odenwald“ nennt das offensichtliche Auswahlkriterium: „besonders brutal“. Eine Straftat noch einmal in allen Details auszubreiten und zu schildern, ist wohl eher „besonders ekelhaft“ zu nennen. Gegen die Boulevardpresse von „Bild & Co.“ grenzen sich die Fränkischen Nachrichten ab, das ist Redakteur Michael Weber-Schwarz in seinem Beitrag wichtig zu betonen. Doch ein Foto der Grabstelle der ermordeten Familie in Roth am See und Interviews auf dem Friedhof empfinde ich ebenso als pietätlos. Der Redakteur mag drei Jahre nach der Tat persönlich behutsam mit der Situation umgegangen sein. Mit den Menschen, mit denen er spricht, teilt er Betroffenheit und das menschliche Bedürfnis nach einer Erklärung des Unbegreiflichen. Im Text tritt er selbst als Person hinter dem Journalisten hervor, zieht damit eine zweite Ebene jenseits des Zeitungsgeschäfts ein. Doch genau dies funktioniert nicht, wenn ich in der Zeitung davon lese. Und es ändert nichts daran, dass die FN mit dieser Artikelserie bei ihren Leserinnen und Lesern die Lust an der Sensation bedient oder unterstellt. Crime sells. Ist dies die neue Geschäftsstrategie der Fränkischen Nachrichten? In den bislang erschienen Artikeln liefern Idylle und Wahnsinn einen Plot mit Gruselfaktor, werden die Details ausgebreitet oder der Redakteur kurbelt mit dem, was er „lieber für sich behält“ die Fantasie weiter an. Diese Geschichten, die keine sind, möchte ich in einer seriösen Lokalzeitung nicht lesen. Ob sie tatsächlich dazu taugen, die Auflagezahlen zu halten, sei dahingestellt.