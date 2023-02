Ökologische Rolle rückwärts

Leserbrief zur FN-Berichterstattung über die Energiepolitik.

Die neue Deutschlandgeschwindigkeit (laut Scholz) bei der Errichtung von Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten hätte ich mir die letzten Jahrzehnte beim Ausbau der grünen Stromgewinnung gewünscht, dann wären sie gar nicht mehr nötig. Das so angelieferte Gas wird unter anderem mit umweltproblematischen Methoden gewonnen, die in Deutschland verboten sind (Fracking).

Auch die Klinkenputzerrei und Bücklinge in Richtung Katar und anderswo wären dann überflüssig. Das Gas aus Norwegen und Holland hätte dann als Ersatz vom russischen eventuell gereicht. Man hat jetzt den Eindruck, dass über Bedarf eingekauft wird, was wieder hinderlich wäre für die weitere grüne Energiegewinnung.

Die oben beschriebene Sachlage zeigt eines ganz deutlich: Das Zurück zum Gas ist offensichtlich nach dem Willen der Fossilenergie-Barone, während die alternative Energiegewinnung ausgebremst wird, zum Schaden für uns alle. Wie kann es denn sonst sein, dass es bis zu sechs Jahre dauert, bis zum Beispiel eine WKA erstellt wird?