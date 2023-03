„Ob Frau oder Mann ist egal“

Leserbrief zu „Pistorius besetzt Chefposten neu“ und „Lambrecht mit Zapfenstreich verabschiedet“.

Jetzt hat es sich wieder herausgestellt, dass Frauen manchen Ämtern nicht gewachsen sind. Ich bin auch eine Frau, aber ist die Frauenquote sinnvoll? Wir können doch nicht Geld verbraten, bloß weil die Frauen in diesen Ämtern die Frauenquote zwar erfüllen, aber nicht gut genug sind. Warum nimmt man nicht einfach Männer, die bei der Bundeswehr waren? Die wissen doch wenigstens, um was es geht. Dieser Leserbrief wird mir böse Kritik einbringen. Aber das ist mir egal. Es müssen in wichtigen Ämtern generell Personen vom Fach etabliert sein. Es dürfen nur die Besten eingestellt werden. Ob Frau oder Mann ist doch egal. Das ist wichtig, und sonst nichts.