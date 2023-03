Nicht zum Lachen

Leserbrief zu „Arsenale des Schreckens“ (FN, 28. Februar).

Reicht es denn nicht aus, die ganze Weltbevölkerung einmal komplett mit Atomwaffen auszulöschen? Müssen jetzt wieder mehr Atombomben geschaffen werden, damit dies 20 Mal möglich ist? Im Film „Arche Noah“ sprach Gott am Ende des Films zu Noah in Bezug auf die Sintflut, mit der er die Menschheit tilgen wollte: „Ihr braucht mich nicht, das könnt ihr schon selbst.“ In dem Lied „Fertig Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt...“ heißt es weiter: „und will er nicht dein Bruder sein, so schlag ihm doch den Schädel ein“. Doch kein Nachteil ohne Vorteil. Vielleicht ist ein Neubeginn der Erde ohne den Menschen nicht schon längst überfällig. Die Welt wird sich wieder erholen, ohne den größten Irrtum der Erdgeschichte. Wissen ist Macht, doch Missbrauch des Wissens, und das bezieht sich ja nicht nur auf Atomwaffen, ist Ohnmacht. Viele kennen den Witz: „Treffen sich zwei Planeten. Wie geht es dir, will der eine Planet wissen. Nicht gut, sagt der andere, ich habe homo sapiens. Mach dir nichts draus, das geht vorbei.“ Doch ehrlich: zum Lachen ist das nicht.