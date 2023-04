Leserbrief zum Einsatz von Privatjets (FN, 31. März).

Man glaubt es kaum, es ist beschlossen, der Heizung geht es an den Kragen, man ist jetzt politikverdrossen, erst recht, sie wollen‘s jetzt doch wagen.

Die Masse, denkt wohl jetzt Berlin, die kann es ja nur bringen, und nach langem Her und Hin, zur Lösung man sich durch konnt’ ringen.

Was liest man da doch voller Schrecken, Privatjets viel an Zahl, ein Reicher will sich schnell einchecken, sein Flieger ist die erste Wahl.

Und ist das Ziel auch nicht weit weg, man könnt’ sogar hinlaufen, bläst man hier in die Luft viel Dreck, das ist zum Haare raufen.

Hier schafft’s die Politik wohl nicht, Privatjets zu verbieten, sie schafft’s auch nicht auf lange Sicht, sich bürgerfreundlich anzubieten.

Der Reiche wird hier wohl verschont, wer soll denn das verstehen? Man handelt hier doch wie gewohnt, um’s Geld muss alles sich doch drehen. Bei Geld auf Grün die Ampel steht, das ist ja ganz normal, ansonsten Rot die Ampel sieht, kein Geld: du kannst mich mal. Beim größten Dreck fängt man doch an, die dürft’s schon lang nicht geben, so denkt normal ein jedermann, das Dreckding darf sich hier erheben in die doch schon belastet’ Luft, der Reichen Einsicht hier verpufft.

Der Kinder Zukunft auf dem Spiel, ist denen völlig Wurst, und Denken kann der Reich’ nicht viel, bei diesem Freiheitsdurst.

Jetzt schließ ich dies Gedichtlein mein, ihr Reichen denkt jetzt nach, muss das Fliegen wirklich sein, werdet endlich wach.