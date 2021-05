Landesregierung bestellt, Bund führt aus

Ohne Frage, die „SPD-Sektion“ der BI „Frankenbahn-für- alle“, von Herrn Tuschhoff liebevoll als „Leserbriefschreiber der SPD“ bezeichnet, freut sich über die übereinstimmende Haltung der Grünen Main-Tauber zum Thema Frankenbahn. Deren Zielbeschreibung fällt leider dann etwas vage aus: „Dauerhafte Bedienung der Bahnhaltepunkte zwischen Osterburken und Lauda in einem regelmäßigen Takt.“

Hier vermisst man bereits die konkrete Benennung der Bahnhaltepunkte. Weiter knüpft Herr Tuschhoff die Unterstützung dieses richtungsweisenden Angebotes durch die Grünen Main-Tauber, an die Nutzung durch die Bewohner zwischen Osterburken und Lauda.

Zugegeben, in diesem Punkt ist noch eine Menge Luft nach oben. Dabei muss er allerdings zugestehen, dass der Probebetrieb des Stundentaktes in einen höchst ungünstigen Zeitraum gefallen ist. Die von ihm genannten „leeren Züge“ sind nicht zuletzt der Corona-Pandemie geschuldet.

Hinzu kommt die vorhersehbare „Gewöhnungsphase“, die er der Bevölkerung zugestehen muss. Darum wissend hat die Landkreisverwaltung zum Start der Machbarkeitsstudie im vergangenen Jahr noch einmal eindringlich an die Bevölkerung appelliert, dieses Angebot rege in Anspruch zu nehmen.

Zurecht verweist Herr Tuschhoff beim Thema Reaktivierung der Bahnhalte in Schweigern und Unterschüpf auf die nicht vorhandene Monopolstellung der BI. Gerade dies hatte jedoch der ursprüngliche Bericht der Grünen Main-Tauber dem unbedarften Leser vermittelt. Diesen Eindruck wollten und wollen wir unsererseits zu keiner Zeit zum Ausdruck bringen.

Herr Tuschhoff verweist in dieser Sache die „Leserbriefschreiber der SPD“ auf ihre Vertreter in Berlin. Dabei sollte ihm bekannt sein, dass die Zuständigkeit dieses Themenbereiches leider nicht in den Händen der SPD liegt. Dank seines Hinweises konnten wir hier jedoch ein schwerwiegendes Versäumnis des Stuttgarter Verkehrsministeriums in Erfahrung bringen.

Richtig ist in der Tat, dass der „Bund“ für die Ertüchtigung beziehungsweise Reaktivierung der Haltestellen verantwortlich ist. Herr Tuschhoff „vergisst“ jedoch, die hier dringend erforderliche Bestellung seitens des Grün geführten Verkehrsministeriums von Baden-Württemberg zu erwähnen.

Die Unterzeichner fordern nun ihrerseits die Grünen Main-Tauber auf, für das Wohl der Region zwischen Osterburken und Lauda tätig zu werden, indem sie ihre Vertreter in der Landesregierung an die Maxime des brandneuen Regierungsprogramms erinnert. Diese lautet bekanntlich: Jetzt für Morgen.

Um hier nichts zu versäumen, muss die Landesregierung unverzüglich einen vorbehaltlosen, dauerhaften RB-Takt auf der Strecke zwischen Osterburken und Lauda beschließen.

Unterbleibt dies, so der aktuelle Kenntnisstand der Unterzeichner, werden nach Inkrafttreten des neuen Verkehrsvertrages in nicht allzu ferner Zukunft selbst die Haltestellen in Rosenberg, Eubigheim, Wölchingen sowie Königshofen nicht mehr bedient werden können. Alleine schon die Bahnsteighöhe steht dem im Wege. Dies bedeutet also, nicht den Probebetrieb verlängern, sondern unverzüglich in einen dauerhaften Betrieb umzuwandeln. Sonst ist im wahrsten Sinne des Wortes der Zug ein für allemal abgefahren.

Ist dies dem Kreis der Grünen um Herrn Tuschhoff nicht bekannt, sollten diese schleunigst Details hierzu in Erfahrung bringen. Für die „SPD-Sektion“ der BI sieht es aktuell nach einem Spiel mit gezinkten Karten der Landesregierung aus. Verfügen die Kreis-Grünen, wider Erwarten schon Kenntnis darüber, würde dies in unseren Augen einen erheblichen Vertrauensverlust darstellen und eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit schwer belasten.