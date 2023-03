„Kollektiv an die Sache heran gehen“

Leserbrief zu „Wenn Kinder töten...“, „Ständig an PC...“, u.a. (FN, 15. März).

In den FN waren am Mittwoch einige interessante Berichte zu lesen, die mein Ansinnen bestärken, dass unsere Gesellschaft globaler denken muss, als nur auf die Sportschützen und Jäger loszugehen mit der Aussage: „Das Waffengesetz muss verschärft werden“.

Wenn Kinder töten, mit einem Messer mehrfach zustechen – was bewegt ein zwölf- und ein 13-jähriges Mädchen dazu? Was finden hier die Psychologen und Verhaltensforscher heraus? Oder wenn ein Teenager eine Frau mit einer Waffe bedroht, auch wenn es nur eine Spielzeugwaffe ist. Liegt hier vielleicht ein kausaler Zusammenhang zu dem Bericht „Ständig an PC und Handy“ vor? Es gibt genug Studien, die belegen, dass verschiedene Altersklassen und/oder psychisch instabile Mitmenschen dadurch unter Realitätsverlust leiden. In der realitätsfremden Welt dieses Personenkreises wird jemand verletzt oder getötet, dann erscheint auf dem Bildschirm „Game over“. Das war’s. Beim erneuten Starten stehen alle wieder quietschfidel da. Der Amoklauf in Hamburg, hat er einen religiösen Hintergrund, Fanatismus oder andere psychosoziale Hintergründe? Wir müssen kollektiv an die Sache herangehen, aber bitte ohne zu denunzieren. Deutschland hat von allen anderen Ländern das schärfste Waffengesetz. Es gibt Länder, da passiert mehr oder weniger. Aber bitte denen, die ihrem Sport oder Hobby und dergleichen nachgehen, keine Steine in den Weg legen.