„Kein Vorbild“

Leserbrief zur FN-Berichterstattung über die politische Situation.

Immer mehr Bundesbürger sehen in Politikern Menschen, die immer weniger die Interessen der Bürger, sondern erschreckend häufig – mit wachsender Tendenz – ihre eigenen Interessen vertreten. Ob Spendenaffären, Wire-Card, Cum-Ex, G20-Gipfel in Hamburg, Gazprom, Korruption im EU-Parlament, oder anderen, die bei der Vergabe der Fußball-WM nach Katar mitgewirkt haben. Bares für Rares. Und wie heißt es so schön: Auf welche Diät nimmt man stetig zu? Die Abgeordneten-Diät. Die Selbstbedienungsmentalität ist erschreckend und in keinem Fall ein Vorbild. Und die Verkleinerung des Bundestags wird auch ausgesessen. Es könnte ja jemanden treffen, der dann völlig verarmt.