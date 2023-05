Leserbrief zu „Steigt das Briefporto vorzeitig“ (FN, 4. Mai).

1974 war Horst Emke Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen. Auch 1974 gab es in der Karnevalssendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ die Bänkelsänger zum Thema Erhöhung der Postgebühren. Die beiden Karnevalisten sangen folgendes: „Der Emke bläst ins Posthorn, er will die Gebühren erhöh‘n. Der Brief kost bald 50 Pfennig, das ist schon nicht mehr schön. Doch das kann uns nicht schrecken, wir sind da sehr geweckt, und haben mit billigen Marken, uns rechtzeitig eingedeckt“. Auch Dr. Tobias Meyer von der Deutschen Post AG will ins Posthorn blasen. Doch ganz so einfach, wie es die Bänkelsänger gemacht haben, geht es bei uns nun mal nicht. Man könnte im Lied der Sänger Emke gegen Meyer und 50 Pfennig in einen Euro umbenennen. Die Post muss Briefe überall hin transportieren, andere Filialen wollen nur Absahnen und transportieren die Briefe nur im Stadtgebiet; dies vielleicht zur Ehrenrettung der Post. Doch gibt es eine Steigerung der Postgebühren um 400 Prozent in 50 Jahren, wenn es bei (von mir willkürlich angenommenen) einem Euro Erhöhung bleibt. Ist das nun viel oder wenig Herr Dr. Meyer?

Herr Dr. Meyer hatte Maschinenbau studiert. Frage mich nur, was hat das mit der Post zu tun.