Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) behauptet, man könne im nächsten Winter seine Wohnung auf 15 Grad herunter kühlen und einen Pullover mehr anziehen. Wir Jusos NOK finden das eine herabwürdigende Aussage und sehen diese Haltung als ignorant an. Denkt er an die kleinen Kinder, an die älteren Menschen, auch die, die in den Heimen leben? Was ist mit Kranken? Schenkt Hauk uns Decken, Strickzeug oder dicke Pullover? Hat der Minister nur Menschen im Kopf, die einen durchtrainierten Körper haben? Oder sind das Menschen die gleich oder mehr verdienen als er, die es sich leisten können? Oder sind es die, die kaum zu Hause sind und in beheizten Büros sitzen? Welche Temperaturen gelten in den Büros ihres Ministeriums, Herr Hauk?