Leserbrief zu „1,5-Grad-Ziel in großer Gefahr“ (FN, 21. März).

Schon im 19. Jahrhundert gab es Elektroantriebe. Und um diesen Zeitpunkt herum konnte man schon mit Sonnenkollektoren Wasserdampf zum Antrieb von Generatoren erzeugen und damit in Wüstenländern Grundwasser fördern. Doch dann kam das Öl.

Schon Mitte des 20. Jahrhunderts gab es die Technik, den Dieselverbrauch von Lkw-Motoren erheblich zu senken. Man hat die technischen Möglichkeiten verpennt. Man schafft es in Deutschland nicht, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 130 km/h zu begrenzen, man will ja das nächste Mal wiedergewählt werden. Schweizer fahren auf deutschen Autobahnen mal so richtig ihr Auto aus und preisen sich selbst als vorbildlich, die Geschwindigkeit auf ihren Straßen zu begrenzen. Müssen denn manche dreimal im Jahr in Urlaub fahren? Müssen denn viele PS-starke Autos fahren, um den Beschleunigungskick auf der Autobahn zu erleben?

Gut, andere leben von dem Verkauf solcher Autos. Manche, gut zu Fuß, müssen jeden Meter mit dem Auto fahren, auch bei Kurzstrecken. Was kam raus beim Klimagipfel in Ägypten? Die ölproduzierenden Länder haben sich durchgesetzt und man kam lediglich überein, einen Fond zu schaffen, um ärmeren Ländern Geld zu spenden für Klimaschäden.

Zu diesem Gipfel sagte Uno-Generalsekretär António Guterres: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Irgendwann wachsen bei uns die Zitronen“. Sagt der Dino zum Menschen: „Vor 65 Millionen Jahren hat uns ein Meteorit ausgelöscht, und welche Ausrede habt Ihr? Wir haben nicht nur fünf Minuten nach 12, wir haben fünf Stunden nach 12.