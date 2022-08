Große Lücken

Zum Bericht „Scholz erinnert sich einfach nicht“ (FN 20. August)

Es ist immer wieder erstaunlich , wie groß die Gedächtnislücken bei unseren Politikern an der Spitze des Staates sind , wenn es um die Aufarbeitung von Fehlern in der Vergangenheit geht , wie augenblicklich bei Bundeskanzler Scholz im Zusammenhang mit der Cum-Ex Affäre. Solche gravierende Gedächtnislücken hatten auch andere Politiker in der Vergangenheit.

Um erstaunlicher ist es , dass diese Politiker nach Beendigung ihrer politischen Karriere darüber ihre Memoiren schreiben!

Immer mehr Mitbürger sind der Ansicht, dass in unserem Staat zu viele Politiker an der Spitze weit davon entfernt sind, Spitzenpolitiker zu sein!