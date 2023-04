Leserbrief zu „Straßenkleber gefährden Leben“ (FN, 12. April).

Die Einschätzung von Herrn Otto zu den Klimaklebern teile ich vollständig. Es sind Extremisten, da sie weder vor Sachbeschädigung noch vor Menschenlebengefährdung zurückschrecken. Dass es ihnen nicht um den Klimaschutz geht, beweisen sie dadurch, dass sie das Flugzeug nutzen, um in entfernten Ländern Urlaub zu machen.

Solche Pseudomoralisten sind wirklich das Letzte, was unsere Gesellschaft braucht. Außerdem werden sie vom Ausland finanziert, so dass man sicher davon ausgehen kann, dass die Hintermänner nicht das Wohl Deutschlands wollen. Auch bin ich seiner Meinung, dass der Krieg in der Ukraine schnellstens beendet werden muss. Jede weitere Eskalation kann Krieg, Leid und Tod auch in unsere Heimat bringen.

Unser „Kampf gegen den Klimawandel“ durch schnelleren Ausbau von Wind- und Solaranlagen führt in eine gigantische Umweltzerstörung und Vernichtung unserer Lebensgrundlagen. Wälder zu zerstören, um Windräder zu errichten ist dermaßen schizophren und unwissenschaftlich, dass ich niemals verstehen werde, wie man diese Ideologie einem gebildeten Volk eintrichtern konnte.

Die weiteren totalitären Umsetzungen „im Namen der Klimarettung“ (Gebäude- und Heizungssanierungen, Abschaffung des Verbrenners und ungebremste Migration) werden neben der Abschaffung der persönlichen Freiheit zu einer Massenverarmung und beispiellosen Enteignung der Deutschen führen. Dies wiederum gefährdet unseren sozialen und gesellschaftlichen Frieden.

Wer eine solche Zukunft weder für sich noch seine Kinder und Enkel möchte, muss umgehend aktiv werden, zum Beispiel bei den anstehenden Kommunalwahlen.